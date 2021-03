Ansattes personnumre på avveie etter dataangrep mot Hurtigruten

NTB

Personsensitiv informasjon fra fire hurtigruteskip er på avveie etter et dataangrep i desember. Personnumre og ansattinformasjon er stjålet.

Ifølge Hurtigruten er personlig informasjon om mannskap om bord på fire skip publisert på det mørke nettet, skriver NRK.

– Vi har gått gjennom de stjålne filene det her er snakk om, og varsler nå alle som er berørt, både gjester og ansatte. Datainnbruddet er fortsatt under etterforskning av politiet, sier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT i Hurtigruten, til kanalen.

Også kundeinformasjon er lekket og publisert, skrev digi.no forrige uke.

Norsk politi, Datatilsynet og amerikanske FBI er koblet inn i saken.