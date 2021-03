NTB

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død.

Gabrielsen døde i dag, tirsdag 9. mars, hjemme i sin bolig på Slemmestad, ifølge FriFagbevegelse. Han døde av hjertesvikt, skriver Dagbladet.

– Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn og LO har mistet en ruvende leder, som hadde mange års virke foran seg, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til FriFagbevegelse.

– Hans-Christian var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Hele LO-familien er i sorg, sier Hessen Følsvik.

Det bes om respekt for at familien ønsker ro i denne tiden, poengterer hun.

Gabrielsen ble leder i LO på kongressen i 2017. Han kom opprinnelig fra Fellesforbundet, og var nestleder i LO de fire foregående årene.

– Sjokk og dyp sorg

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier avdøde Gabrielsen var en bauta som brant for solidaritet og rettferdighet. En gråtkvalt Støre møtte pressen i Stortinget og sa han senest møtte Gabrielsen mandag.

Jonas Gahr Støre (Ap) i vandrehallen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

– Det er med sjokk og dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort. Hans-Christian var en bauta. Han levde og brant for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

– Personlig vil jeg si han var en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket med Hans-Christian seinest lørdag og søndag om arbeidslivspolitikk og politikk og var i møter med ham to ganger i går. Så det er helt uvirkelig å få nyheten i dag om at han har gått bort, sier Støre.

Ap-lederen mener Gabrielsen har vært selve symbolet på den norske modellen om partssamarbeid.

– Jeg lyser fred over hans minne og sender tanker til Trine og Camilla, hans aller nærmeste, sier en gråtkvalt Støre.

– Vi kjenner dyp sorg over tapet av den gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, sier Støre.

– Jeg er i sjokk og fullstendig tom

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier i en kort uttalelse at han er i sjokk etter å ha fått nyheten om at LO-lederens død.

– Jeg er i sjokk og er fullstendig tom. Helt uvirkelig, skriver Eggum i en SMS til NTB.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier hun mottok budskapet om dødsfallet med stor sorg.

– Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Hans-Christian Gabrielsen er død. Han var en høyt respektert LO-leder som vil bli savnet. Våre tanker og kondolanser går til hans nærmeste familie, sier Frp-leder Siv Jensen.

Statsminister Erna Solberg sier at meldingen var en sjokkartet beskjed å få.

– Hans Christian er jo en mann vi politisk ikke nødvendigvis var enig med, men det er jo en person som vi i regjeringen har samarbeidet mye med på mange ulike områder. En hyggelig fyr med mye humor, sier hun til NTB.