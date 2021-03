Riksrevisjonen mener det ikke er grunnlag for ny granskning av Kielland-ulykken

Overlevende fra den havarerte plattformen blir brakt til Sola lufthavn ved Stavanger 28. mars 1980. Riksrevisjonen sier i 2021 at både overlevende og etterlatte ikke fikk god nok oppfølging fra myndighetene.

Riksrevisjonen mener at myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, men at det ikke er grunnlag for en ny granskning.