Disse tiltakene blir innført hvis smitten ikke går ned

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke stramme inn allerede nå, men varsler strenge nye tiltak hvis smitten fortsetter å øke.

– Situasjonen er skjør, sa statsministeren da hun møtte i Stortinget tirsdag for å holde en redegjørelse om coronasituasjonen.

Epidemien er ustabil, og smittespredningen er fortsatt for høy, advarte hun.

Smittetallet R ligger på 1,3. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten videre til 130 nye. Så lenge R-tallet ligger over 1, vil smitten bare øke og øke.

Likevel vil hun ikke innføre nye nasjonale innstramminger allerede nå. Men regjeringen legger fram en liste med tiltak som vil bli innført hvis smitten ikke gå ned.

– Mange kommuner har nå innført strenge lokale tiltak. Vi vet ennå ikke helt effekten av disse. Derfor er det nå for tidlig å ty til strengere nasjonale tiltak. I stedet forsterker vi ytterligere modellen med lokale tiltak, forklarte Solberg i redegjørelsen.

– Det er avgjørende at vi klarer å holde kontrollen, sa hun.

Nasjonale tiltak

De nye smitteverntiltakene kan ifølge Solberg bli innført på kort varsel. De bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Dette er de nasjonale tiltakene på listen:

* Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

* Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

* Forbud mot skjenking av alkohol.

* Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

* Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

* Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

* Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig

* Færre deltakere på arrangementer. Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100), 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100), 50 personer på arrangementer for de under 20 år – kun fra samme kommune. Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200, eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser).

Neste nivå

Hvis situasjonen blir alvorlig nok, vil også følgende tiltak bli vurdert:

* Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker.

* Utsette alt av arrangementer.

* Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler.

* Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå.

* Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og i barnehager.

Endrer vaksineringsstrategien

Det ble tirsdag også varslet flere endringer i vaksineringsstrategien.

Et hovedgrep er at intervallet mellom første og andre vaksinedose økes fra tre uker til seks uker, slik at flere kan bli vaksinert med første dose raskere.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I tillegg er det nå avklart at vaksinen fra AstraZeneca skal tilbys til personer som er over 65 år gamle.