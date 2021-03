Stor kontraktavlysning for Oslotunnelen

Oslofjordtunnelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

Bane Nor avlyser konkurranse for ny togtunnel i Oslo mandag. Det skjer ett år etter at de først lyste ut rådgiverkontrakten for prosjektet.