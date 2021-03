NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Harry og Meghan avslørte kjønn i intervju

Meghan Markle og prins Harry avslører i et intervju med Oprah Winfrey at de venter en datter og at termin er i sommer. Paret har fra før sønnen Archie som blir to år i mai.

Nyheten var et positivt glimt i det mye omtalte intervjuet som ellers var preget av konflikten mellom hertugen og hertuginnen av Sussex og den britiske kongefamilien.

396 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 396 koronasmittede i Norge. Det er 33 flere enn dagen før og over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke, da tallet var 180.

Nesten halvparten av smittetilfellene det siste døgnet, 189, ble registrert i Oslo.

Prisen på nordsjøolje over 71 dollar fatet

Prisen på nordsjøolje steg 2,5 prosent mandag som følge av et missilangrepet mot oljelager i Saudi-Arabia og tro på økt etterspørsel.

Et fat nordsjøolje omsettes natt til mandag for 71,1 dollar fatet. Det er den høyeste oljeprisen på nesten to år, siden mai 2019,

Flertall i folket tror pandemien blir verre

Et flertall i befolkningen forventer økt smitte framover, samtidig med at Norge går inn i sitt andre koronaår med varsler om nye innstramninger.

Nå i mars oppgir 53 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 20 prosent tror på reduksjon, mens 26 prosent forventet at antallet forblir uendret. Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

To biler brant på Torshov i Oslo

To parkerte personbiler fikk store skader i en brann på Haarklous plass på Torshov i Oslo sent søndag kveld. Oslo brann- og redningsetat fikk melding om brannen klokken 23.18. Årsaken til brannen er ikke avklart.

– Bilene fikk store brannskader, men er ikke utbrente. De vil bli tauet bort og skal undersøkes av kriminalteknikere, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.