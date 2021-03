Saudi-ledet koalisjon bombet Jemens hovedstad

Røyk velter opp over Jemens hovedstad Sana etter at den saudiledede koalisjonen søndag bombet flere mål. Foto: Hani Mohammed / Ap / NTB.

NTB

Den Saudi-Arabia-ledede militærkoalisjonen bombet søndag Jemens hovedstad Sana etter at houthi-opprørerne sendte flere droner og raketter inn i nabolandet.

– Militæroperasjonens mål var houthienes militære anlegg i Sana og flere andre provinser, opplyste militærkoalisjonen, meldte statlige Saudi Press Agency (SPA).

Tolv mål ble søndag bombet i hovedstaden, ifølge lokale innbyggere. Det er ikke meldt om drepte, men den houthi-vennlige TV-kanalen al-Masirah sier fire personer er såret.

Angrepet skjedde etter at koalisjonen opplyste at de hadde avskåret droneangrep fra de Iran-støttede opprørerne. Tolv droner og to raketter ble stanset og skulle angivelig angripe sivile mål i Saudi-Arabia, meldte SPA.

Houthi-opprørerne melder på sin side søndag at de har gjennomført vellykkede angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Målene skal være anleggene til Saudi Arabias statlige oljeselskap Aramco, nær den østlige Ras Tanura-havnen. De skal også ha truffet militære installasjoner i områdene Dammam, Assir og Jazan, opplyser talsperson for houthi-opprørerne, Yehia Serae i en uttalelse på internett.

Houthiene har også tidligere angrepet Aramcos oljeanlegg i Saudi-Arabia, som siden 2015 har ledet en ødeleggende krig mot houthiene Jemen.

Det krigsherjede landet beskrives av FN som verdens største humanitære krise.