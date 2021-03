Det er påvist fire nye smittetilfeller i Bodø siste døgn. Her er Bodø rådhus. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det siste døgnet er det påvist fire nye coronatilfeller i Bodø. To har foreløpig ukjent smittevei.

To av dem som har fått bekreftet smitte det siste døgnet er nærkontakter som var i karantene på tidspunkt for smitte, mens de to siste foreløpig har ukjent smittevei, opplyser smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune i en pressemelding.

– Smittesporingen pågår for fullt, sier Hagen.