NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 7. mars.

Kvinne angrepet etter å ha meldt fra om utforkjøring

To unge menn angrep en kvinne som meldte fra om en utforkjøring i Bærum natt til søndag. De to ble pågrepet et par timer senere.

– Vi fikk melding om ulykken fra to meldere. Den ene var en kvinne som var i området og som ringte politiet for å melde fra. To personer som løp fra bilen så henne da hun ringte og gikk til angrep på henne med spark og slag, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB. Kvinnen ble lettere skadd.

Trump vil nekte republikanere å tjene penger på ham

USAs tidligere president Donald Trump krever at tre sentrale republikanske organisasjoner slutter å bruke navnet hans og bilder av ham til å tjene penger, ifølge Reuters og Politico.

Trumps advokater har sendt brev til de tre republikanske organisasjonene som samler inn mest penger, blant dem Republikanernes nasjonalkomité (RNC), der de bes om å stanse all bruk av navnet hans og bilder av ham i innsamlingseposter og til andre varer.

Paraguays president ber sin egen regjering om å gå av

Paraguays president har bedt alle statsråder i regjeringen om å gå av etter voldelige demonstrasjoner mot regjeringens pandemihåndtering, skriver BBC.

En jevn økning i smitten de siste ukene har ført til at landets helsevesen nærmer seg bristepunktet. Samtidig går vaksineringen tregt – mindre enn 0,1 prosent av befolkningen har blitt vaksinert.

Flere fester stoppet på grunn av smittevernbrudd

Også natt til søndag har politiet flere steder i landet måttet gripe inn for å stoppe fester som ikke var forsvarlige på grunn av smittevernbrudd.

I Sarpsborg slo politiet til mot en russefest med rundt 100 ungdommer på Bodalstranda ved Isesjøen.

I Narvik og i Tromsø stoppet politiet to fester etter for mye støy og manglende muligheter til å holde avstand til hverandre. Også i Alta og Kirkenes ble fester med for mange deltakere stoppet.

I Innlandet rykket politiet til Rena i Åmot og stoppet en fest med 20 personer.

363 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 363 koronasmittede i Norge. Det er 181 færre enn dagen før og 225 flere enn samme dag i forrige uke.

I Oslo ble det registrert 129 nye koronasmittede.

Ved midnatt natt til søndag er det registrert 74.546 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Avis: Russiske og kinesiske hackere sto bak angrep mot EUs legemiddeltilsyn

Russisk etterretning og kinesiske spioner sto bak separate dataangrep mot EUs legemiddeltilsyn EMA i fjor, ifølge den nederlandske avisa De Volkskrant.

Avisa siterer kilder tett på etterforskningen av datainnbruddene hos legemiddeltilsynet, som har hovedkvarter i Amsterdam. EMA meldte i desember fra om et datainnbrudd der dokumenter tilknyttet koronavaksiner og andre medisiner ble stjålet og lekket på internett, skriver Reuters.