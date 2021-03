Bondelaget vil ha flere nordmenn som sesongarbeidere

Norske bønder har slitt med å skaffe utenlandsk arbeidskraft til sesongarbeid under koronakrisen etter at grensene ble stengt. Nå vil Norges Bondelag samarbeide med Nav for å få flere nordmenn som sesongarbeidere. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Koronakrisen har ført til en stor mangel på sesongarbeidere i norsk landbruk. Nå vil Norges Bondelag samarbeide med Nav for å bedre rekrutteringen.

Norske bønder har slitt med å skaffe utenlandsk arbeidskraft til sesongarbeid under koronakrisen etter at grensene ble stengt, skriver Nationen.

Samtidig er det svært krevende å erstatte kompetent utenlandsk arbeidskraft med norsk arbeidskraft uten erfaring eller utdanning innen faget.

– Vi jobber tett sammen med Nav for å forsøke å hjelpe produsenter som trenger sesongarbeidskraft til å finne aktuelle nordmenn, sier Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag.

Bondelaget henvender seg også til landets naturbruksskoler for å oppfordre elevene der til å søke sommerjobb i landbruket.

– En stabil tilgang av norsk arbeidskraft fordrer en mer langvarig og målrettet satsing på å utdanne og rekruttere ungdom inn i grønne næringer, sier Fjelltveit.

Hun ber samtidig om at regjeringen må legge til rette for at den absolutt mest kritiske utenlandske arbeidskraften kan komme inn i landet under et strengt smittevernregime.

– Uten denne arbeidskraften frykter vi en sterk reduksjon av norsk grøntproduksjon i år. sier hun.