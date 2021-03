Polart lavtrykk svekket – kansellerer farevarsel i Trøndelag

NTB

Meteorologene kansellerer farevarslene for polart lavtrykk i Trøndelag. Årsaken er at lavtrykket er svekket.

På Twitter opplyser Meteorologene natt til søndag at det fortsatt vil være snøbyger og stiv til sterk kuling fra en nordlig retning i ytre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag, og at det derfor kan være lokalt kraftig snøfokk fram til søndag formiddag.

Men farevarslene som ble utstedt lørdag og meldte om sterk storm enkelte områder, er altså kansellert.

Det polare lavtrykket førte likevel til noen trafikale problemer i Trøndelag og Nord-Norge på lørdagskvelden.

– Akkurat nå er det et føre som gjør det best å være i ro hjemme. Må du ut og kjøre, så ta det rolig. Det er ikke meldt om alvorlige ulykker foreløpig, men noen utforkjøringer og små uhell har det vært, sier Erling Drangsholt, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Trondheim til NRK tidligere lørdag.

Kan kjøre via Finland

Uværet fører blant annet til at flere fjelloverganger ble stengt lørdag.

I Sør-Norge er riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin – Årdal og fylkesvei 50 Hol – Aurland stengt, mens det er innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

I Troms er blant annet E6 over Kvænangsfjellet stengt. Her skal det gjøres en ny vurdering ved 10-tiden søndag. Dette er andre gang i løpet to uker at den eneste veien til Finnmark i Norge blir stengt på grunn av uvær.

Politiet i Finnmark opplyser på Twitter at personer som må kjøre via Finland på grunn av omkjøringen, er unntatt covid-19-forskriften.

E6 over Saltfjellet ble både stengt og åpnet igjen lørdag. På Twitter opplyser Vegtrafikksentralen nord at veien kan bli stengt på kort varsel.

– Vær ekstremt forsiktig

Redningsselskapet skriver på Twitter at de advarer mot meget sterk vind i Trondheimsfjorden og deler av Nordland.

«Vær ekstremt forsiktig når du beveger deg nært sjøen eller oppholder deg på brygge eller molo», skriver Redningsselskapet.

Varselet gjelder Frøyabanken, Haltenbanken, Sklinnabanken, Trænabanken, C4, D3, Dype D4, E3, F3, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, skriver varsom.no