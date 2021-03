Smitteutbrudd ved Drammen sykehus

NTB

Tre pasienter og to ansatte ved Drammen sykehus har fått påvist coronavirus. Flere titalls personer er satt i karantene.

Fredag ble kirurgisk sengepost 2 på Drammen sykehus stengt etter at både ansatte og pasienter fikk påvist coronasmitte, skriver Drammens Tidende.

Pressevakt hos Vestre Viken, Torfinn Frostad, opplyser til avisa at det dreier seg om en ansatt på kirurgisk avdeling og en ansatt på gynekologisk avdeling, i tillegg til tre pasienter. Rundt 30 ansatte er satt i karantene og blir testet i løpet av helgen.

Smitteveien er ukjent, men smittesporingen er godt i gang, ifølge Frostad.

Sengeposten vil være stengt for inntak fram til prøvesvarene foreligger, men sykehuset opplyser blant annet om at andre sengeposter benyttes for å ivareta pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og pasienter som ikke kan skrives ut har blitt lagt på andre avdelinger.

For å hindre ytterligere smitte har sykehuset innført daglig testing av pasienter som er overført fra kirurgisk sengepost 2. I tillegg skal alle pasienter som overflyttes fra Oslo universitetssykehus, testes ved ankomst.