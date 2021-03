Melding om at person gikk gjennom isen i Vinje var falsk alarm

NTB

Nødetater og redningshelikopter rykket lørdag formiddag ut til Vinjevatn i Telemark etter meldinger om person gjennom isen. Det viste seg å være falsk alarm.

Politiet fikk melding om hendelsen i 11.30-tiden lørdag formiddag, opplyser operasjonsleder Anne Meyer til NTB.

Like før klokka 12 melder politiet at området er undersøkt, og at ingen ting tyder på at noen har gått gjennom isen.

– Mest sannsynlig så er det isfiskere som har vært på isen, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.