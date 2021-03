14 nye coronatilfeller i Sandefjord

NTB

Fredag ble det påvist 14 nye smittetilfeller i Sandefjord. Flere elever og ansatte på Stokke ungdomsskole er nå satt i karantene etter et bekreftet tilfelle.

Kommunen skriver på sine nettsider lørdag at flere av prøvene kom sent fredag og at de nå jobber med smittesporing.

I alt er det 37 elever og seks ansatte på Stokke ungdomsskole som må gå i karantene etter at en elev ble bekreftet smittet.

Det er for tiden innført strenge coronatiltak i Sandefjord og i de andre Vestfold-kommunene etter flere coronautbrudd.