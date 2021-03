Flere ungdommer anmeldt etter fester natt til lørdag

Politiet har natt til lørdag måttet gripe inn og avslutte flere fester med ungdommer. Mange er anmeldt for brudd på smittevernreglene. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Politiet har anmeldt flere festdeltakere både i Bærum og i Oslo etter brudd på smittevernregler natt til lørdag. Også i Agder har politiet måtte gripe inn.

Politiet grep inn og stoppet en fest på Bekkestua i Bærum i Viken rett etter klokken 23 fredag kveld, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

De 23 unge festdeltakerne, i alderen 15–16 år, blir alle anmeldt for brudd på smittevernreglene.

I Bærum er det kun tillatt med maks ti personer ved private sammenkomster. Kommunen hadde siste døgn 19 nye smittetilfeller.

Politiet i Agder melder at de rett etter midnatt avsluttet en fest i Tvedestrand der 12–13 ungdommer i alderen 18–19 år var samlet. Det er foreløpig ikke opplyst om også disse blir anmeldt.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale rådene, som anbefaler at man ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Også i Mandal stoppet politiet en fest.

Oslo-politiet meldte i 4-tiden at de tidligere på natten måtte avslutte en studentfest på Blindern. Her ble elleve festdeltakere anmeldt for brudd på smittevernreglene.