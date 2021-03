Arendal strammer inn: Helt avgjørende at vi får kontroll på smittesituasjonen

NTB

Arendal kommune strammet fredag inn coronatiltakene. Fram til 10. mars avlyses alle arrangementer, og ordføreren oppfordrer om å unngå sosial kontakt.

– Det er helt avgjørende at vi får kontroll på smittesituasjonen og fram til og med onsdag 10. mars skrur vi til tiltakene for å gjøre det vi kan for å bremse smitten og stabilisere situasjonen, sier Arendal-ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) til Agderposten.

Det betyr at alle idrettsarrangementer og kamper for barn, unge og voksne må avlyses, både innendørs og utendørs. Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene i egen klubb.

Kommunen anmoder om at alle arrangementer som samler personer fra flere kommuner, blir avlyst. Unntaket er begravelser. Også arrangementer som samler flere enn 10 personer, anmodes avlyst, selv om alle kommer fra samme kommune.

Nordli sier personer i Arendal må begrense den sosiale kontakten i størst mulig grad og holde god avstand til hverandre.

– Vi oppfordrer sterkt til å ikke oppsøke plasser der mange samles, og det gjelder både ut og inne, presiserer ordføreren.