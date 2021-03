Irsk domstol gir Norwegian medhold mot leasingselskaper og godtar redningsplan

Dommer Michael Quinn sa under rettsmøtet fredag at han avviste protestene og at prosessen med å behandle redningsplanen kan gå videre. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Under et rettsmøte i High Court i Irland fredag fikk flyselskapet Norwegian rettens medhold i å fortsette med redningsplanen for å unngå konkurs.