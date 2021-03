Forsvarsdepartementet åpner for å stanse salget av Bergen Engines

Forsvarets nye etterretningsskip Marjata (til høyre) er blant skipene som vedikeholdes av Bergen Engines. Les mer Lukk

NTB

Forsvarsdepartementet åpner for å bruke en sikkerhetsventil i sikkerhetsloven for å stanse salget av Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap.