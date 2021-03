IS-ekspert: Kalifatet var et totalitært regime

NTB

Livet i IS-kontrollerte områder var som i et totalitært regime, hvor særlig kvinner var underlagt ekstrem kontroll og løp en risiko uansett hvem de snakket med.

– Etter at IS-kalifatet ble erklært etablert, ble det regnet som en forbrytelse å forlate det, sa leder Anne Speckhard for den amerikanske organisasjonen International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE) da hun vitnet i terrorsaken som går for Oslo tingrett fredag.

Hun sammenlignet det såkalte kalifatet med et totalitært regime, hvor innbyggerne var underlagt ekstrem kontroll. Det var praktisk talt umulig å forlate IS-kontrollerte områder, og hvis du i hemmelighet snakket med noen om at du ønsket å dra eller ba om hjelp til å skaffe en menneskesmugler, risikerte du at de ville tyste til regimet.

– Hver gang du stilte spørsmål om å dra, var du en fiende av regimet. Du ville bli tystet på, sa hun.

Speckhard er engasjert som sakkyndig vitne av forsvarerne til kvinnen som er tiltalt for årelang deltakelse i IS, da hun oppholdt seg i Syria fra 2013 til 2019. Hun baserer seg i stor grad på arbeidet hun har ledet i ICSVE og intervjuer med 262 avhoppere fra ekstremistgruppa IS.

– Mulighetene til å kommunisere var svært begrenset. Man måtte gå til IS-kontrollerte internettkafeer, og der risikerte du å bli avlyttet og overvåket – med arrestasjon og straff som konsekvens, hvis du ble tatt i å snakke om at du ville dra, sa Speckhard.

Hun har i stor grad sluttet seg til tiltaltes beskrivelser av kvinner under IS som totalt maktesløse og underlagt andres makt.

– Mange kvinner har opplevd og sett forferdelige ting, og gjennomgår alvorlig posttraumatisk stress i ettertid, sa Anne Speckhard.