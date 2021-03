LO: Ikke en løsning vi ønsket

NTB

Lønsstøtteordningen har flere svakheter, mener LO. Den favoriserer bedrifter som har permittert ansatte, men de som holder folk i arbeid, ikke får ta del i den.

LO synes det er positivt at regjeringen fremmer forslag om en ny lønnsstøtteordning og at det stimuleres til aktivitet og at folk kan komme tilbake i arbeid.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er likevel kritisk til løsningen som er valgt. Han viser til at ordningen diskriminerer mellom bedrifter.

– Fordi den favoriserer bedrifter som har permittert ansatte, mens de virksomhetene som tross problemer har valgt å holde folk i arbeid ikke får ta del i denne lønnstilskuddsordningen, sier Gabrielsen.

Han mener modellen også åpner for misbruk ved at bedrifter kan permittere eller si opp andre ansatte.

– Det mener vi det må være forbud mot. Ønsker man å si opp eller permittere andre ansatte, må man si fra seg lønnsstøtten, sier han.

En ytterligere svakhet er den graderte modellen, som gjør at støttebeløp varierer med omsetningsfall.

– Det kan føre til at mange bedrifter lar være å ta tilbake permitterte og det skaper vridninger i konkurransesituasjonen mellom bedrifter, sier Gabrielsen.

LO ønsket seg opprinnelig en lønnsstøtteordning som skal gå inn i kompensasjonsordningen for å være rask og enkel å administrere. De er kritiske til at ordningen ifølge regjeringens forslag skal plasseres i Skatteetaten etter samme lest som ordningen i høst.