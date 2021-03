Tillitsvalgt etter valseverksalg: – Tar selskapet vårt i feil retning

NTB

De tillitsvalgte reagerer sterkt etter at Hydro har solgt valseverkene på Karmøy og Holmestrand til amerikanske KPS Capital Partners.

– Vi er dypt uenige i denne beslutningen. Den tar selskapet vårt i feil retning, sier hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Industri Energi i en pressemelding.

Ifølge Martinsen er svak lønnsomhet flertallets hovedargument for salget. De ansatte kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– De norske valseverkene har tjent gode penger i en årrekke fordi de har vært blodtrimmet. Dette er fordi de ansatte har bidratt sterkt til lønnsomheten gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner, sier han.

Overskudd

Hydros valseverk bearbeider blokker av aluminium til blant annet plater eller folie. I fjor bidro valseverkene med rundt 24 milliarder kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro.

Industri Energis forbundsleder Frode Alfheim mener Hydro selger unna høyteknologiske grønne arbeidsplasser som ville vært strategisk viktig for selskapet å beholde.

– Hydro har det siste tiåret jobbet for å bli et helintegrert selskap med eierskap langs hele verdikjeden. Den retningen har vi støttet helhjertet opp om og vi er skuffet over at Hydro nå går motsatt vei, sier han.

Må godkjennes

Salget er betinget av godkjenning fra konkurransemyndigheter, som ventes i løpet av andre halvdel av 2021.

– Vi krever at politikerne griper inn og stopper salget for å ivareta lønnsomme norske grønne framtidsrettede arbeidsplasser, sier Alfheim.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke overprøve Hydros beslutning om å selge valseverkene på Karmøy og Holmestrand.

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sier Nybø til NTB.