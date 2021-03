Terrorsaken: IS rekrutterte aktivt kvinner til å bygge ny generasjon jihadister

NTB

Ekstremistgruppa IS gikk aggressivt ut og rekrutterte utenlandske kvinner. På det meste utgjorde utenlandske kvinner og barn rundt en av fire IS-tilknyttede.

– I hele sin periode anslås det at ISIL tiltrakk seg 52.800 fremmedkrigere. Av dem var mellom 13 og 16 prosent kvinner, altså rundt 6.800 utenlandske kvinner, sa professor Brynjar Lia i midtøstenkunnskap ved Universitetet i Oslo.

Han er rettsoppnevnt sakkyndig og vitner fredag i terrorrettssaken mot en 30 år gammel kvinne som er tiltalt for å ha deltatt i IS i rundt seks år. I denne perioden var hun gift med tre fremmedkrigere i Syria og fikk barn med to av dem.

Kvinnen nekter straffskyld og har forklart at hun ikke gjorde annet enn å være hjemme, lage mat, vaske klær og stelle barna. Dessuten var bun fullstendig underlagt sine suksessive ektemenn og kunne i realiteten ikke bevege seg noe sted uten en mannlig verge ved sin side.

– Kvinners rolle i IS var primært å være kone og mor. I forskningen opereres det med formuleringen «enabler of jihad» – at kvinnen muliggjør jihad fordi de ikke bare er gode ektefeller, men fordi de også føder barn som igjen oppdras til å være fremtidige soldater for kalifatet, sa Lia.

Han poengterte at IS aktivt brukte kvinner i sitt propagandaarbeid og la stor vekt på hvor viktig kvinner var til å skape og bygge en ny generasjon med jihadister.