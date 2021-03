19 nye smittede i Bærum

NTB

Det siste døgnet har 19 personer testet positivt på covid-19 i Bærum, nesten en halvering fra dagen før.

Smittetallet er det samme som for to dager siden. Til sammen har 2.231 personer fått påvist covid-19 under pandemien.

Bærum kommune vedtok torsdag å stramme inn coronatiltakene. Treningssentre vil imidlertid holde åpent, men kun for individuell trening. Kun personer bosatt i Bærum vil få slippe inn på treningssentrene.

Ølkranene vil fortsatt være åpne, men det vil kun være personer bosatt i Bærum som får lov til å besøke skjenkestedene.