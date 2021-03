Lars Håkon Grønning overtar som redaktør i E24

NTB

Lars Håkon Grønning (38) er ansatt som ansvarlig redaktør i E24. Han har vært konstituert i stillingen siden november i fjor.

Grønning var nyhetssjef i VG før han i 2019 ble nyhetsredaktør i E24.

– Jeg er utrolig fornøyd med denne rekrutteringen, og det er et samlet styre som står bak beslutningen, sier styreleder Christian Haneborg i E24.

Grønning sier i en pressemelding fra Schibsted at han er glad for tilliten fra styret og for at han får fortsette i rollen som ansvarlig redaktør.

– E24 skal bli ledende på undersøkende næringslivsjournalistikk i Norge, og det siste året har vi investert betydelige ressurser for å kunne levere på dette, sier Grønning.