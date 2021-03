Sp ønsker stans i Hydro-salg av valseverk

At Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder kroner, blir ikke godt tatt imot av Geir Pollestad og Senterpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Hydro har solgt valseverkene på Karmøy og Holmestrand til amerikanske KPS Capital Partners. Senterpartiet kaller det en tung dag for norsk industri.

– Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på hva hun kan gjøre for å stanse salget og ikke minst sikre at arbeidsplassene på anleggene i Karmøy og Holmestrand opprettholdes også med nye eiere, sier Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Pollestad, som er leder i næringskomiteen på Stortinget, sier at partiet flere ganger har foreslått at staten skal få en høyere eierandel i Hydro for å kunne hindre slike salg.

– Det er en tung dag for norsk industri når valseverkene til Hydro selges til utenlandske eiere, sier han.