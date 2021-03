Mann dømt for voldtekt av 16-åring

NTB

En mann i 40-årene er dømt for å ha voldtatt en sovende 16-åring. Straffen lød på fengsel i fire og et halvt år.

Han ble også dømt for å ha tatt bilder av det nakne underlivet til den mindreårige jenta. Hendelsen fant sted på en fest for et drøyt år siden.

Normalstraffen for voldtekt til samleie er fire års fengsel, men Fredrikstad tingrett fant skjerpende momenter og konkluderte med en fengselsstraff på fire og et halvt år.

Mannen må også betale jenta 175.000 kroner i oppreisning, som er 25.000 kroner mer enn den veiledende normen.

Retten inndro også mannens mobiltelefon, som ble brukt til å ta overgrepsbildene.