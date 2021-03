NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 5. mars:

Hillary Clinton på norsk konferanse

Tidligere utenriksminister og presidentkandidat i USA, Hillary Clinton, deltar på første dag av She Conference. Hun deltar blant annet sammen med statsminister Erna Solberg, Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir og ordfører i London, Sadiq Kahn. Konferansen pågår fram til 19. mars.

Kunngjøring av Holbergprisen

Fredag kunngjøres årets vinner av Holbergprisen. Prisen er en forskningspris som omfatter fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Vinneren får 6 millioner kroner for å ha påvirket internasjonal forskning på en avgjørende måte. WHO holder pressekonferanse om korona

WHO koronapressekonferanse

Fredag holder Verdens helseorganisasjon (WHO) digital pressekonferanse om koronasituasjonen. Tidligere i uken sa WHO at det er høyst usannsynlig at koronapandemien går over i løpet av 2021.

SKI-VM: Stafett, herrer

Fredag er det herrestafett i Ski-VM, 4 x10 kilometer. Pål Golberg og Emil Iversen går de to klassisketappene for Norge på herrestafetten i langrenn i ski-VM fredag. Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo avslutter i fri teknikk.

SKI-VM: Hopp, stor bakke

Johann André Forfang får plassen til koronasmittede Halvor Egner Granerud til fredagens konkurranse i storbakken i Oberstdorf. Også Robert Johansson, Marius Lindvik og Daniel André Tande skal i aksjon for Norge.