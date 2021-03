SV vil renske gamle rulleblad for mindre narkotikaforbrytelser

Nicholas Wilkinson (SV) mener at regjeringens rusreform også må slette gamle kriminelle rulleblad for mindre narkotikaforbrytelser. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

SV vil fjerne mindre narkotikaforbrytelser fra gamle rulleblad når regjeringens rusreform gjør narkotikabruk straffefritt. Men justisministeren er negativ.

Hvis regjeringens rusreform går gjennom i Stortinget, vil bruk og besittelse av narkotika til eget bruk snart være straffefritt.

Det innebærer blant annet at mindre narkotikaforbrytelser ikke lenger registreres på noe rulleblad uansett hvor mange ganger man har blitt tatt.

SV mener at en slik avkriminalisering også må gjelde de flere tusen som har blitt tatt for narkotikabruk før reformen går igjennom, skriver Klassekampen.

– Vi vil be Stortinget om å rense rulleblad for mindre narkotikaforbrytelser som nå gjøres straffefri. Det er nødvendig for å ta et varig oppgjør med en urettferdig ruspolitikk, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

Justisminister Monica Mæland (H) synes ikke det er en god idé. I et svarbrev til Wilkinson presiserer hun at selv om narkotikabruk ikke lenger skal være straffbart, betyr ikke det at rulleblad må renses.

Mæland påpeker at det ikke er vanlig at tidligere straffbare forhold fjernes fra rulleblad ved avkriminalisering.