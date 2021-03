Oslo får færre ekstradoser med vaksine enn forventet

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) får et lavere antall ekstra vaksinedoser enn da han opprinnelig hadde forventet, skriver Aftenposten. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) jublet over at Oslo ville få over 12.000 ekstra vaksinedoser. Men det reelle antallet er så vidt over 4.000.