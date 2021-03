Savnet skigåer på Hardangervidda funnet i god behold

NTB

En kvinne som ble meldt savnet etter en skitur ved Haukeliseter på Hardangervidda torsdag kveld, er funnet i god behold.

Kvinnen i 40-årene la ut på skitur i 12-tiden torsdag. Hun var ventet å komme tilbake igjen rundt klokken 17 og ble meldt savnet drøyt to timer senere.

En større leteaksjon ble satt i gang, og i 22-tiden opplyste Sørøst politidistrikt at kvinnen var funnet i god behold av et politihelikopter etter at hun hadde tatt seg inn i en hytte.

– Hun hadde fått krampe i en fot og klarte ikke å gå lenger. Vi har sendt inn scootere for å hente henne, skriver politiet på Twitter.

Kvinnen har ikke behov for helsehjelp.