Tidligere kollega av IS-tiltalt: Hun virket desperat etter å komme seg ut av Syria

– Hun ville finne en vei ut, uansett hva, sa en tidligere kollega av den IS-tiltalte kvinnen under rettssaken torsdag.

– Hun ville vite om hvordan hun kunne få nødpass fra ambassaden i Tyrkia. Men samtidig sa hun at reisen fra Syria til Tyrkia uansett ville være farlig dersom hun reiste uten en mann, sa kollegaen i et avhør som ble avspilt i Oslo tingrett torsdag.

Kvinnen i 20-årene og den nå tiltalte kvinnen ble kjent da de jobbet sammen før sistnevnte reiste til Syria i februar 2013 for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez som da kjempet for Nusrafronten og senere IS.

Etter at den tiltalte hadde ankommet Syria tok hun kontakt med ekskollegaen via meldingstjenesten WhatsApp.

Etter hvert dreide samtalene seg om at kvinnen ønsket å komme seg hjem.

– Hun virket litt desperat. Hun ville finne en vei ut, uansett hva, sa ekskollegaen.

Hun beskrev den tiltalte som en tullete jente som var opptatt av sminke, hår og å pynte seg da de to først ble kjent.

Ekskollegaen sa at hun ikke visste at den tiltalte skulle reise til Syria før hun allerede var i landet.

– Andre jeg har snakket med sier at de opplevde henne som blind av kjærlighet og at hun reiste på grunn av mannen sin, sa kvinnen.

Gjennom meldingene de to skrev fikk hun inntrykk av at kvinnen var kontrollert av ektemannen.

– Det virket som hun ikke kunne si alt hun ville og at han kunne lese meldingene våre. Hun virket redd for ham, forklarte vitnet.

Den tiltalte fortalte tidligere denne uken i retten om hvordan hun ble utsatt for vold og gjentatte overgrep under ekteskapet med Vasquez, som døde i 2015.