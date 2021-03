Ny testrekord i Oslo – Raymond Johansen venter svært høye smittetall

NTB

Onsdag testet 6.048 personer seg for coronaviruset i Oslo. Det er rekord i hovedstaden. Nå tror byrådslederen på «svært høye smittetall.»

Den siste uken har andelen positive prøver vært høyest i Alna med 4,7 prosent og Stovner der 4,4 prosent av de testede har testet positivt.

Andelen positive tester er lavest i bydel St. Hanshaugen med 0,9 prosent og Ullern der 1,1 prosent tester positivt.

Nå tror byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vi vil se høye smittetall neste dagene.

– Høye testtall gjør at vi fanger opp mer smitte, og jeg venter svært høye smittetall. At så mange tester seg, betyr at vi klarer å fange opp mer smitte, isolere de som er smittet, og sette folk i karantene. Dermed øker sjansene for å slå ned smitten.

Det siste døgnet ble det registrert 139 nye coronasmittede i Oslo. Det er 37 færre enn gjennomsnittet den siste uken og 75 færre enn dagen før.

Til sammen er 20.617 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.