Familie på Tøyen får ikke flytte tilbake til leiligheten

NTB

Familien som ble kastet ut av en kommunal leilighet på Tøyen, får ikke medhold i kravet om å få flytte tilbake, slår Oslo byfogdembete fast.

Avgjørelsen ble kjent torsdag formiddag.

«Begrunnelsen er at domstolene bare kan ta stilling til om kommunens avslag på fortsatt leie av kommunal bolig er ugyldig. Domstolene kan ikke beslutte å tildele en kommunal bolig til en familie. Det er kommunen som må tildele kommunal bolig» heter det.

Familien må betale sakskostnader til Oslo kommune.

Saken om familien på sju som ble kastet ut av en kommunal leilighet i Oslo, har skapt stort engasjement. Bakgrunnen for at familien ikke lenger kunne bo i den kommunale boligen, er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.

Barnefamilien har fremdeles en siste klage som fortsatt er under behandling. Den gjelder avslag på ny søknad om kommunal bolig.

Det ble etablert en støtteaksjon for familien, og via en Spleis-innsamling kom det inn nesten 1,6 millioner kroner.