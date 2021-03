Fire ambulansearbeidere til sykehus etter kollisjon i Arendal

NTB

Fire ansatte i en ambulanse er kjørt til sykehus etter en kollisjon med et vogntog på E18 i Arendal. En er hardt skadd og blir fløyet videre til Oslo.

Ulykken skjedde da nødetatene rykket ut til en brann i en lastebil torsdag formiddag. Meldingen om brannen kom klokka 9.53.

Like før de kom fram til ulykkesstedet i vestgående felt på E18 ved Torsbuåstunnelen, kolliderte en ambulanse som var sendt ut dit.

– Ambulansen kolliderte med et vogntog umiddelbart før ankomst ved lastebilen som brant. Vi kjenner ikke helt til omstendighetene, sier operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til NTB.

Bilder fra stedet som ble gjengitt i flere medier, blant annet VG og Fædrelandsvennen , viser at ambulansen hadde omfattende skader etter ulykken, som skjedde i en 110-sone på motorveien.

– Vi må snakke med de involverte før vi kan si noe om hendelsesforløpet. Per nå er alle i ambulansen fremdeles på sykehus og vi kan ikke konkludere med en årsak, sier Waage til NTB.

Fraktes til Oslo

Det var fire i ambulansen da ulykken skjedde. Alle ble kjørt til akuttmottaket i Arendal sykehus. De første opplysningene gikk på at to var alvorlige skadd. Senere ble det klart at tre ble betegnet som uskadd.

– En er hardt skadd, og vil bli transportert til Oslo universitetssykehus med helikopter, sier klinikkdirektør Espen Jarle Hansen i Prehospitale tjenester i en pressemelding fra sykehuset.

De ansatte i ambulansen var tre arbeidere fra Sørlandet sykehus og en legevaktlege. Hansen sier kollisjonen preger ambulansemiljøet ved sykehuset.

Støtter kolleger

– Nå støtter vi kolleger på stasjonen i Arendal, og gjør det vi kan for å ivareta våre skadde medarbeidere og deres pårørende, sier Hansen.

Brannen i lastebilen ble raskt slukket av øvrige nødetater som kom til stedet. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.

E18 ble sperret etter ulykken, men ved 12.20-tiden ble vestgående felt åpnet for normal trafikk.