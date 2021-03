Liten støtte til regjeringens rusreform

NTB

Kun 22 prosent støtter fullt ut regjeringens forslag som åpner for å ikke straffeforfølge bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, skriver Klassekampen.

Det bærende elementet i regjeringens rusreform er avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Straff som bøter og prikk på rullebladet skal erstattes med en pålagt kommunal rådgivningstime og tilbud om helsehjelp.

En undersøkelse fra Sentio utført på vegne av Klassekampen viser at den nye ruspolitikken får liten oppslutning ute blant velgerne.

I alt 1.007 deltok i undersøkelsen, og kun 22 prosent av dem støtter regjeringens forslag og mener narkotikabruk bør avkriminaliseres for alle.

26 prosent mener narkotikabruk bør avkriminaliseres for de med rusproblemer, men ikke for resten, mens 37 prosent mener narkotika fortsatt bør være kriminalisert som i dag.

Det er blant personer under 30 år at støtten til avkriminalisering er størst (35 prosent), mens tallet er 12 prosent for dem over 60 år. Folk på Sørlandet og i Nord-Norge er mest kritisk til avkriminalisering.