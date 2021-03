USA vurderer militært svar på rakettangrepet i Irak

NTB

USA kan vurdere et militært svar på rakettangrepet som rammet Ain al-Asad-basen i Irak, sier Det hvite hus.

I tillegg til amerikanske styrker er det også utstasjonert omkring 30 norske soldater ved flybasen. Den ble truffet av minst ti raketter onsdag morgen. En sivil ansatt amerikaner døde under angrepet.

Så langt har ingen påtatt seg ansvaret for angrepet, som er det første siden USA angrep Iran-støttede militsgrupper langs den irakisk-syriske grensen i forrige uke.

President Joe Bidens talsperson Jen Psaki antyder at forrige ukes angrep kan være mønsteret for et militært svar. Det var i sin tur svar på et angrep mot amerikanske styrker i Nord-Irak tidligere i februar.

– Hvis vi vurderer det slik at et svar er nødvendig, vi vil gå til verks på en måte og på et tidspunkt som passer oss, sier Psaki.