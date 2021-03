Ny flyplass i Bodø garanteres av regjeringen

En glad Bodø-ordfører Ida Pinnerød fikk onsdag beskjed om at det høyst trolig blir ny flyplass i byen. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Regjeringen garanterer langt på vei for at det blir ny flyplass i Bodø ved å sette av over 3 milliarder kroner i Nasjonal transportplan, melder Avisa Nordland.