De syriske asylsøkerne fra Hellas har landet i Norge

NTB

Regjeringen besluttet i høst å hente 50 asylsøkere fra Hellas. Onsdag ettermiddag landet 35 av dem på Oslo lufthavn.

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor NTB at flyet med asylsøkerne landet på norsk jord onsdag ettermiddag.

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent like etter at Moria-leiren brant i fjor. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Asylsøkerne fra Syria skal i første omgang settes i karantene på Utlendingsdirektoratets ankomstsenter i Råde i Østfold.

De siste 15 er ventet å ankomme i nær fremtid, opplyser UDI til NTB. Sykdom er årsaken til forsinkelsen.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme, er sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst at det er snakk om i alt ti familier. UDI har sagt at målet er at de fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innen tre uker etter at de har kommet til Norge.