Listhaug mener Norge burde bli med Danmark til Israel på vaksinejakt

NTB

Frps Sylvi Listhaug mener statsminister Erna Solberg (H) burde være med når den danske statsministeren reiser til Israel for å skaffe flere coronavaksiner.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen reiser torsdag til Israel for å diskutere samarbeid med statsminister Benjamin Netanyahu og Østerrikes statsminister Sebastian Kurz.

Frederiksen sier hun er åpen for at Danmark kan bygge vaksinefabrikker i samarbeid med Israel.

Til VG sier Listhaug at både statsministeren og helseminister Bent Høie (H) nå må hekte seg på i kampen om å sikre nordmenn vaksiner så fort som mulig.

– Nå er det på tide at Høie våkner, og at vi blir med i et samarbeid med Israel. De har veldig gode resultater fra sin vaksinering av befolkningen, og jeg er sikker på at Norge vil få store fordeler av å samarbeide med dem både kortsiktig og langsiktig, sier Listhaug.

Men helseminister Høie sier at det ikke er aktuelt med noen Israel-tur.

– Godkjente vaksiner som eventuelt er til salgs nå, er vaksiner som ikke vil bli produsert før Norge er ferdige med å vaksinere den voksne befolkningen. Vi har allerede inngått avtaler som innebærer at vi kan vaksinere den voksne befolkningen tre ganger, sier Høie til avisen.

Han sier at Norge, som Danmark og resten av EU, ønsker å få vaksine til befolkningen raskest mulig, men at det ikke er slik at land nå sitter på godkjente vaksiner som de ikke selv trenger, og som dermed er tilgjengelige for Norge.