Statkraft må betale 300.000 kroner i gebyr

Eksteriør med logo av Statkraft kontorbygning på Lysaker i Oslo

NTB

Statkraft er ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner for brudd på manøvreringsreglementets fastsatte reguleringshøyder for to vannmagasiner i Ullensvang.