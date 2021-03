Sju syriske familier fra Hellas til Norge

Moria-leiren i Hellas brant ned i september i fjor. Like etter besluttet regjeringen å hente 50 syriske asylsøkere fra Hellas. Mange mente det ikke var nok og 14. september deltok flere hundre i en demonstrasjon utenfor Stortinget der kravet var at Norge skulle henge flere enn 50.

NTB

Onsdag kommer 33 av de i alt 50 syriske asylsøkerne som er plukket ut til å bli hentet til Norge fra Hellas.

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent like etter at Moria-leiren brant i fjor. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Asylsøkerne fra Syria skal i første omgang settes i karantene på Utlendingsdirektoratets ankomstsenter i Råde i Østfold.

De siste 17 kommer senere. Ifølge VG er de forsinket av sykdom.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme, er sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst at det er snakk om i alt ti familier. UDI har sagt at målet er at de fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innen tre uker etter at de har kommet til Norge.

De 50 syriske asylsøkerne som Norge nå henter fra Hellas, vil regnes inn på den norske kvoten på 3.000 flyktninger årlig.