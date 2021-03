Coronarammede studenter får 230 millioner fra regjeringen

NTB

Regjeringen deler ut 230 millioner kroner som skal komme studenter som er rammet av coronapandemien til gode på ulike måter.

Pengene fra regjeringen skal gå til fagskolene, høyskoler og universiteter og studentsamskipnader. De skal brukes til sosiale lavterskeltilbud og til bedre psykisk helsetilbud. Dessuten skal studenter lønnes for å drive faglig og sosial oppfølging.

– Dette året startet ikke slik noen av oss hadde drømt om. Selv om vi har lettet på en del tiltak for fysisk tilstedeværelse på campus for studentene, så er hverdagen fortsatt preget av mye fysisk avstand og lite sosial kontakt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra regjeringen onsdag morgen.

Arbeidsmarkedet for studenter er vanskeligere ettersom mange av virksomheter som normalt ansetter studenter, også er rammet av pandemien. Derfor vil regjeringen at en del av pengene skal gå til å lønne studenter som sliter i arbeidsmarkedet, og for arbeid med faglig oppfølging av andre studenter.

Totalt vil 150 millioner gå til slike tiltak, mens 78 millioner vil bli satt av til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse.