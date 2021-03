Tetzschner mener det er for tidlig å konkludere i Bergen Engines-saken

Michael Tetzschner (H) mener det er for tidlig å konkludere i Bergen Engines-saken. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Forsvarsministeren sier salget av Bergen Engines ikke omfattes av sikkerhetsloven, men partikollega Michael Tetzschner (H) mener det er for tidlig å konkludere.

Mandag slo forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fast at salget av motorfabrikken Bergen Engines ikke omfattes av sikkerhetsloven og at reglene om eierskapskontroll derfor ikke kommer til anvendelse.

Tetzschner sier til BT/E24 at han ikke oppfatter svaret fra Bakke-Jensen som «definitivt».

– Det har kommet fram påstander om faktiske forhold som jeg er sikker på at Forsvarsdepartementet kommer til å se nærmere på ut fra de relevante bestemmelser i sikkerhetsloven, sier Tetzchner, som er første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Bergensfabrikken har spesialisert seg på skipsmotorer som brukes av flere norske marinefartøy, inkludert etterretningsskipet Marjata, og andre land i Nato.

Forsvarsministeren svarte på spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), som ville vite hva regjeringen gjør for å «forhindre at russiske aktører gjennom å kontrollere fabrikken får eierskap til strategisk norsk forsvarsteknologi».

Tidligere har det kommet fram at United Shipbuilding Corporation (USC) vil samarbeide med selskapet Transmashholding, som har inngått avtale om å kjøpe Bergen Engines. USC er den største produsenten av russiske marinefartøy og krigsskip og er på listen over selskaper under sanksjoner fra USA.

– Vi undersøker alle sider ved denne saken grundig, og jeg ønsker ikke å trekke konklusjoner før vi har alle kort på bordet. Her er det både handelspolitiske, forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske hensyn som må vurderes, skriver Bakke-Jensen til BT/E24 via sin kommunikasjonssjef.