Sykehjemsbeboer vaksinert mot sin vilje i Lyngdal

I januar fikk en beboer på Lyngdal helsehus en covid-19-vaksine mot sin vilje. Pårørende har klaget kommunen inn for Statsforvalteren i Agder.

Vaksinasjonen skal ha skjedd til tross for at beboeren gjentatte ganger skal ha gitt ansatte på helsehuset beskjed om at vedkommende ikke ønsket vaksinen, skriver Lister24.

I klagen hevder de pårørende at beboeren fikk vaksinen 12. januar uten å være klar over det.

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker. I denne saken må vi se hva Statsforvalteren kommer fram til, og så må vi forholde oss til det, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk i Lyngdal kommune.