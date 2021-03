Ansatt i Leger Uten Grenser drept i al-Hol-leiren

NTB

En av Leger Uten Grensers ansatte ble i februar drept i teltet sitt i al-Hol-leiren i Syria.

Den ansatte ble ifølge organisasjonen drept 24. februar da han var sammen med familien sin i leiren.

– Vi prøver å skaffe en bedre forståelse av situasjonen og omstendighetene rundt vedkommendes død. Leger Uten Grenser støtter familien i denne vanskelige tiden, og vi sender våre tanker til vår kollegas familie og venner, sier Leger Uten Grensers beredskapssjef i Syria, Will Turner.

Tre dager senere døde barnet til en annen av organisasjonens medarbeidere i en brann under et bryllup i al-Hol. Brannen skal ha blitt utløst av et en dieselvarmer ved et uhell ble veltet.

Al-Hol huser blant annet enker, hustruer, barn og andre familiemedlemmer til IS-krigere. Flertallet er irakere og syrere, men det er rundt 10.000 mennesker som kommer fra 57 andre land. Leger Uten Grenser anslår at to av tre av dem som bor i leiren, er barn.

Leiren kontrolleres av lokale myndigheter og sikkerhetsstyrker, som hindrer de fleste i å forlate leiren. Sikkerhetssituasjonen i al-Hol-leiren har ifølge organisasjonen forverret seg de siste to årene, mens det i år har forverret seg ytterligere.