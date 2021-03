Raymond Johansen fornøyd med flere vaksiner til Oslo – men skulle gjerne hatt enda flere

NTB

– En beskjeden prioritering av Oslo er bra, men vil ikke ha en voldsom betydning, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo om regjeringens nye vaksineplan.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil gi de hardest coronarammede områdene i landet 20 prosent flere vaksinedoser enn planlagt.

Dermed er Johansen blitt hørt i noe av det han har kjempet for: nemlig at Oslo, som lenge har slitt med høye smittetall, skal få ekstravaksiner.

– Det er snakk om 12.000 flere doser til seks bydeler, altså vaksinering av 6.000 personer i seks bydeler med flere tusen innbyggere. Det er positivt, men ikke avgjørende, sier Johansen til NTB.

Han påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) har trukket fram flere alternativer i sine forslag til regjeringen.

– Jeg synes det er viktig at de anerkjenner at vaksiner har betydning i områder med høyt smittetrykk og at man vil redusere smittespredningen ved å vaksinere der, sier byrådslederen.

Han viser til at vaksinestrategien er en pågående prosess, og at det kommer en ny rapport allerede om 14 dager.

– Det aller viktigste nå er tross alt å få nok vaksiner til Norge, sier han.

Overfor VG beskriver Johansen økningen i vaksinedoser til Oslo som «moderat».

– Helseministeren kunne gått for andre modeller som hadde gitt Oslo enda flere vaksiner. Det FHI sier, er at skulle man ha riktigere fordeling med tanke på å redusere smittetrykk og åpne raskere opp, burde man gått for et annet alternativ. Det ser jeg at man ikke har gjort, sier Johansen.