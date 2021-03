Ulvik opphever strenge smittevernregler

NTB

Ulvik kommune har ikke registrert nye smittetilfeller, og kommunen opphever den lokale smittevernforskriften.

Ulvik kommune vil nå følge de nasjonale føringene, opplyser kommunen i en pressemelding.

For noen uker siden var det et større coronautbrudd med britisk mutert virus i kommunen. Den smittevernfaglige vurderingen i midten av februar var at utbruddet var i ferd med å brenne ut.