Kristiansand strammer til coronareglene: Stenger restauranter, barer og treningssentre

Smittesituasjonen i Kristiansand gjør at politikerne i kommunen innfører strengere coronaregler. Fra mandag blir restauranter, barer og treningssentre stengt.

I tillegg forbys arrangementer, og man kan ikke ha flere enn fem personer på besøk. Det vedtok formannskapet i Kristiansand mandag kveld, skriver Fædrelandsvennen.

Årsaken til innstrammingene kommer som følge av den kraftige smitteøkningen i sørlandsbyen de siste ukene.

Smittesituasjonen i kommunen fører også til at det blir rødt nivå på videregående og ungdomsskoler, mens det blir skjerpet gult nivå på barneskolene.

For idretten betyr innstrammingene at organisert trening utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med én meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som arrangerer.

Det heter seg også fra mandagens formannskapsmøte at kommunen mener at munnbind skal benyttes i det offentlige rom innendørs. Anbefalingen gjelder ikke barn under tolv år.