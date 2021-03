Butikker og serveringssteder kan bli stengt i flere av Oslos nabokommuner

NTB

Kommunene rundt Oslo vurderer nå om også de skal stenge treningssentre, butikker og serveringssteder.

I både Lillestrøm og Lørenskog foreslår kommunedirektørene tiltak i tråd med Oslos koronatiltak, med blant annet rødt nivå på skolene, en anbefaling om å unngå besøk i private hjem, stengte treningssentre, serveringssteder og butikker, unntatt matbutikker, apotek og vinmonopol.

Serveringssteder skal som i Oslo kunne holde åpent for takeaway, men ellers holde stengt.

Formannskapet i Lørenskog skal onsdag klokka 9 bestemme om de vil innføre Oslo-tiltak i kommunen, mens Lillestrøm skal stemme over forslaget onsdag klokka 8.30. Tiltakene i Lillestrøm vil dersom de blir vedtatt av formannskapet, tre i kraft fra klokka 12 samme dag.

– Stor-Oslo må henge sammen

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) sier til NTB at han har vært i møter hele helgen, både med Statsforvalteren og helsemyndighetene og med Oslo, Rælingen, Lørenskog og Bærum kommune.

– Situasjonen i Lillestrøm er forholdsvis lik som i Oslo, og vi har fått de samme rådene, sier han.

Vik peker på at smitten i kommunen har økt med 30 prosent den siste uka. 20 prosent av de smittede har ukjent smittevei, og om lag halvparten av smitten i Lillestrøm er nå med den britiske virusvarianten.

– I tillegg er det vesentlig at vi har forskrifter og regler som gjør at vi hindrer import og eksport av smitte fra andre kommuner. Tiltakene i Stor-Oslo må henge sammen, sier han.

Samtidig understreker Vik at hver enkelt kommune må gjøre sine egne vurderinger.

Strengere tiltak på trappene i Bærum

Ledelsen i Bærum kommune har varslet at strengere koronatiltak vil bli innført i løpet av de nærmeste dagene. Det er imidlertid ikke kjent hvilke tiltak de vurderer.

I Bærum har det vært økende smitte den siste uka, og overfor Budstikka sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) at hun frykter økt mobilitet over kommunegrensa etter nedstengningen i Oslo.

– Det må vi ta hensyn til i våre vurderinger. Nasjonale helsemyndigheter er svært opptatt av at kommunene nær Oslo koordinerer sine tiltak, sier hun.

I Bærums nabokommune Asker er situasjonen en annen, uten den samme smitteøkningen som i Bærum. Kommunen fortsetter inntil videre å følge de nasjonale tiltak, skriver kommunedirektør Lars Bjerke i en SMS til NTB.

Avventer i Nordre Follo og Rælingen

Kommunen i Norge som fikk det første kjente utbruddet med den britiske virusvarianten, Nordre Follo, har bestemt seg for ikke å innføre nye innstramminger nå.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier på kommunens nettsider at de er forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg, men at ingen tiltak endres i dag.

Heller ikke Nesodden eller Rælingen gjør endringer i tiltakene sine.

I Rælingen er det allerede rødt tiltaksnivå på videregående skole, og Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) peker overfor NTB på at de viktigste koronatiltakene som helsemyndighetene har vært opptatt av, handler om mobilitetsbegrensning og stenging av tilbud som tiltrekker seg mange mennesker.

– Vi har få butikker og serveringssteder og annet som tiltrekker seg slikt. For våre innbyggere er det viktigere hva som skjer i Oslo og bykommunene rundt oss med tanke på smitten, sier han.