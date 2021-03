PST avlyttet norsk fremmedkriger – fikk sentrale bevis mot IS-tiltalt kvinne

NTB

Store mengder kommunikasjon mellom den norske fremmedkrigere Bastian Vasquez og hans unge kone, utgjør sentrale bevis mot den nå terrortiltalte kvinnen.

Allerede i 2012 – et år før Vasquez tok med deg kona inn i Syria, hvor han skulle kjempe for IS – startet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hemmelig etterforskning mot ham. Det resulterte i en at politi raskt satt på en betydelig mengde elektronisk kommunikasjon, blant annet hvor han kommuniserte med sin kone.

Kona sitter nå i Oslo tingrett, tiltalt for årelang deltakelse i ekstremistgruppa IS. Hun nekter straffskyld. Hun hevder hun ville bort, men at hun ble holdt i Syria med tvang.

Påtalemyndigheten har tilsynelatende et annet syn på graden av frivillighet rundt det nesten seks år lange oppholdet i IS-kontrollerte områder.

– Gjennom etterforskningen skaffet politiet seg et godt bilde av hennes situasjon. Det skyldes at PST satt på en god del avlyttede telefonsamtaler mellom tiltalte og Vasquez fra 2012 og framover, sa statsadvokat Geir Evanger da han holdt sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag formiddag.

Bastian Vasquez døde våren 2015.